In Sachsen-Anhalt startet in zwei Landkreisen bereits heute der Streik im öffentlichen Personennahverkehr. Das müssen Fahrgäste in Magdeburg und dem Burgenlandkreis nun wissen.

Magdeburg - In Teilen von Sachsen-Anhalt ist der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi im öffentlichen Personennahverkehr angelaufen. Betroffen sind laut den Verkehrsgesellschaften Magdeburg und der Burgenlandkreis.

In der Landeshauptstadt bleibt für heute und Freitag ein Notverkehr der Straßenbahnlinien 4 und 5 sowie der Buslinien 52 und 54, heißt es von den Magdeburger Verkehrsbetrieben in einer Mitteilung. Sie sollen demnach im 30-Minuten-Takt fahren. Erst am Samstag fahren dann keine Busse und Bahnen mehr. Das Ende des Streiks in Magdeburg soll schrittweise in der Nacht auf den Sonntag erfolgen.

Im Burgenlandkreis wird seit 3.30 Uhr gestreikt, wie es ebenfalls in einer Mitteilung heißt. Hier ist das Ende demnach erst in der Nacht zum Montag vorgesehen. Dabei soll es „zu erheblichen Einschränkungen und Ausfällen im Busverkehr“ kommen, schreibt die PVG Burgenlandkreis in der Mitteilung. Den aktuellen Verkehrsmeldungen ist zu entnehmen, dass der Busverkehr für die Streikdauer komplett eingestellt ist. Fahrgäste sollen demnach regelmäßig die Fahrplaninformationen beachten.

Verdi fordert bessere Arbeitsbedingungen

In den meisten anderen Landkreisen und Bundesländern beginnt der Streik erst am Freitag. Grund für den Ausstand sind Tarifverhandlungen der Gewerkschaft Verdi. Es werden dabei deutlich bessere Arbeitsbedingungen wie die Reduzierung der Arbeitszeit oder längere Ruhezeiten gefordert.