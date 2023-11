Inflation in Sachsen-Anhalt im November bei drei Prozent

Halle - Wegen sinkender Energie- und Kraftstoffpreise hat die Inflation in Sachsen-Anhalt weiter an Tempo verloren. Im November stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,0 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Im Oktober hatte die Jahresteuerungsrate noch bei 3,6 Prozent und im September bei 4,2 Prozent gelegen.

Auch bundesweit schwächt sich die Inflation weiter ab: Im November lagen die Verbraucherpreise in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um 3,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, nach 3,8 Prozent im Oktober.

Im Vergleich zu November 2022 mussten die Verbraucher in Sachsen-Anhalt für Kraftstoffe 7,7 Prozent weniger bezahlen, Haushaltsenergie wurde um 5,6 Prozent günstiger, wie die Statistiker mitteilten. Speisefette und -öle wurden um 14,3 Prozent günstiger. Die Preise für Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen stiegen zum November 2022 um 7,7 Prozent. Für Lebensmittel und nicht-alkoholische Getränke mussten Verbraucherinnen und Verbraucher im Schnitt 5,3 Prozent mehr zahlen.

Im Vergleich zum Vormonat Oktober gingen die Verbraucherpreise im November den Angaben zufolge zum ersten Mal in diesem Jahr wieder leicht zurück. Die Preise fielen demnach im Vergleich zum Oktober insgesamt um 0,3 Prozent. Die größten Preissenkungen seien dabei im Bereich Freizeit, Unterhaltung und Kultur verzeichnet worden. Grund dafür seien Rabatte rund um den Black Friday.