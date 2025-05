In Potsdam hat sich ein Krankenhaus für die Kinder- und Jugendpsychiatrie etwas Besonderes einfallen lassen.

Therapieboot für Kinder sticht in See - 600.000 Euro Spenden

In Potsdam legt ab kommender Woche ein Hausboot für die psychische Behandlung von Kindern ab.

Potsdam - Mit einer großen Feier ist in Potsdam ein Therapie-Boot für Kinder eingeweiht worden. Zukünftig sollten auf dem Boot Jugendliche und Kinder mit psychischen Problemen in der Natur behandelt werden, erklärte eine Sprecherin des Ernst von Bergmann Klinikums. Für das Projekt waren rund 600.000 Euro an Spenden gesammelt worden.

Gesundheit werde meist als rein körperliche Gesundheit verstanden, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bei der Einweihungsfeier. Die psychische Gesundheit werde bei diesem Blick etwas vernachlässigt. Dabei sei auch in jungen Jahren eine gute psychische Gesundheit grundlegend und wichtig. Er wünsche dem neuen Boot „Aquamarin“ immer eine „Handbreit Wasser unter dem Kiel“.

Günther Jauch moderierte die Feierlichkeiten

Unter den Spendern finden sich zahlreiche Prominente: Der Rapper Kontra K steuerte nach Angaben des Klinikums 50.000 Euro bei, auch die Sängerin Annette Humpe, Ex-Bild-Chefredakteur Kai Diekmann und Kabarettist Eckart von Hirschhausen zählen zu den Spendern. Die Moderation der Feierlichkeiten übernahm Günther Jauch.

Ab kommender Woche sollen die Kinder und Jugendlichen im Hafen von Ketzin mit Therapeuten ablegen können. Insgesamt 10 Therapieplätze gibt es auf dem Boot. In Zukunft soll ein zweites Boot angeschafft werden, um weiteren Kindern einen Zugang zur Behandlung in der Natur zu ermöglichen. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Beim Spendensammeln stehen die Organisatoren noch am Anfang.