Teure Lebensmittel, teurer Sprit: Sachsens Verbraucher zahlen wieder mehr. Welche Produkte jetzt richtig ins Geld gehen – und wo überraschend gespart werden konnte.

Kamenz - Die Inflationsrate in Sachsen ist wieder leicht gestiegen. Nach vorläufigen Zahlen lag die Jahresteuerung im Januar bei 2,3 Prozent, 0,4 Punkte höher als noch im Dezember, wie das Statistische Landesamt in Kamenz mitteilte. Verantwortlich waren vor allem gestiegene Preise für Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke sowie Verkehr.

Auch die Preise für Kraftstoffe waren im Januar deutlich angezogen (plus 5,3 Prozent). Günstiger waren indes Bekleidung und Schuhen (minus 4,0 Prozent), sowie Haushaltsenergie (minus 2,5 Prozent).