Wrocław/DUR/awe - Die Influencerin Aleksandra Sadowska aus dem polnischen Wrocław fällt gern auf. Ihren über 25.000 Instagram-Followern präsentiert sie sich gern schrill gekleidet oder mit bunt gefärbten Haaren und Elfenohren. Auch mehrere Tattoos nennt die junge Frau ihr Eigen - so auch an den Augen. Doch dies musste Sadowska teuer bezahlen.

Körperfarbe schadete den Augen

"Rechtlich gesehen bin ich blind. Mein rechtes Auge ist komplett im Dunkeln. Das Linke sieht nur noch teilweise und hat einen Defekt von 10 Dioptrien", so die Influencerin auf ihrem Instagram-Profil. Schuld an der Erblindung Sadowskas trägt der Tatöwierer, der vor über zwei Jahren in Warschau die Augenfärbung übernahm. Dieser benutzte Körperfarbe, die unter keinen Umständen in die empfindliche Augenpartie geraten sollte.

Laut Daily Mail wurde der Tätowierer rechtlich belangt. Doch ein Trost sollte das für die Influencerin nicht sein. Ihre Typveränderung kostete sie letztlich das Augenlicht.

Ähnliche Fälle von missglückten Augentätowierungen gab es in der Vergangenheit immer wieder. So erblindete das US-Model Sarah Sabbath im vergangenen Jahr nach einer Tätowierung ihrer Augen, weil der Tinte nicht genügend Kochsalzlösung beigemengt war.

Das australische Tattoo-Model Amber Luke war nach der Färbung ihrer Augen im Jahr 2019 knapp drei Wochen blind, weil zu tief in ihre Augen gestochen wurde.