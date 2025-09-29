Eine 27-Jährige ist mit ihren Skates auf der Straße unterwegs, als sie von einem Auto angefahren wird. Sie wird mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Doch ihre Verletzungen sind zu schwer.

Die Frau wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, wo sie an ihren Verletzungen starb. (Illustration)

Eschede - Eine Inline-Skaterin ist im Landkreis Celle von einem Auto erfasst und getötet worden. Die 27-Jährige sei zunächst noch mit einem Hubschrauber in eine Klinik nach Hannover gebracht worden, wo sie jedoch an ihren schweren Verletzungen gestorben sei, teilte die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend auf einer Kreisstraße rund 200 Meter vor dem Orsteingang Eschede-Endeholz. Die Inline-Skaterin sei auf der Fahrbahn unterwegs gewesen. Ein 19-Jähriger fuhr demnach mit seinem Pkw in dieselbe Richtung. Aus bisher ungeklärten Gründen erfasste das Auto die Frau, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer erlitt einen Schock.