Innenminister René Wilke rechnet im neuen Jahr nicht mit ruhigeren Zeiten in der Politik. Er verrät, warum 2026 das private Glück wichtig ist und wie er sich fit hält.

Potsdam - Brandenburgs Innenminister René Wilke (SPD) will heiraten. „Privat freue ich mich, dass meine Lebensgefährtin sich entschieden hat, meine Frau werden zu wollen“, sagte der Politiker der „Märkischen Oderzeitung“ auf eine Frage zu Erwartungen für 2026.

Wilke lebt auch nach der Übernahme des Amtes als Innenminister weiter in Frankfurt (Oder). Dort war er bis Mai dieses Jahres Oberbürgermeister, zunächst als Mitglied der Linkspartei, später parteilos. Vor kurzem trat er in die SPD ein.

Einen Umzug von der Oderstadt nach Potsdam plant der Minister nicht. „Potsdam ist eine schöne Stadt mit hoher Lebensqualität. Aber es wäre nicht gut, wenn alle in der Landesregierung in Potsdam leben würden. Das verschleiert auch den Blick auf das Land.“

Laufband statt Rennrad

Zum Rennradfahren kommt Wilke als Innenminister nicht mehr, wie er der Zeitung sagte. Er setzt jetzt auf einen anderen sportlichen Ausgleich: Er habe sich ein Laufband für zu Hause gekauft und „da kann ich mich mal eine halbe Stunde morgens oder abends bewegen“.

Zu den politischen Erwartungen im neuen Jahr sagte Wilke: „Im kommenden Jahr habe ich die Hoffnung, dass es politisch in geordneteren und ruhigeren Bahnen läuft, damit wir viel strukturiert abarbeiten können, ohne ständig ad hoc reagieren zu müssen - aber nicht wirklich die Erwartung, dass es so sein wird.“

Innenminister besucht zu Weihnachten Einsatzkräfte

An Weihnachten besucht Wilke Polizeidienststellen in Potsdam und Frankfurt (Oder) sowie die Freiwillige Feuerwehr, um sich für ihren Dienst an den Festtagen und an Silvester zu bedanken. „Die meisten Familien und Freunde kommen in diesen Tagen zusammen, um miteinander zu feiern und zur Ruhe zu finden. Nicht so die Einsatzkräfte unserer Blaulichtfamilie. Sie verzichten auf gemeinsame Stunden mit ihren Lieben, um für uns alle da zu sein. Das ist keine Selbstverständlichkeit“, sagte der Minister laut einer Mitteilung.