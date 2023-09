Hannover - Die Bundesregierung muss nach Ansicht von Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens deutlich mehr Geld für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen bereitstellen. „Wir haben derzeit keine faire Kostenverteilung, was die Situation der Unterbringung von Geflüchteten angeht“, kritisierte die SPD-Politikerin am Mittwoch bei der Städteversammlung des Niedersächsischen Städtetags (NST). Die Landesregierung erwarte in dieser Hinsicht eine Entscheidung beim Bund-Länder-Gipfel mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Anfang November, betonte Behrens.

Niedersachsen hat in diesem Jahr der Ministerin zufolge bereits mehr als 20.000 Asylsuchende aufgenommen, obwohl die Herbstmonate, in denen üblicherweise besonders viele Menschen kämen, noch bevorstehen. „Wir packen gerade alle Standorte voll“, sagte Behrens. Von Oktober an sollen daher auch die Städte und Gemeinden wieder mehr Menschen aufnehmen als zuletzt. Das Land wolle aber auch die Kapazität der Landesaufnahmebehörde wie angekündigt wieder erhöhen - von aktuell rund 9500 auf bis zu 20.000 Plätze.