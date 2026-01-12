Auf Norderney fällt die Schule wegen der Schneemassen aus, andere Inselschulen bieten dagegen Präsenzunterricht an. Auf Spiekeroog muss man sich gar nicht erst entscheiden.

Wangerooge - Wetterbedingt fällt heute in Niedersachsen und Bremen der Präsenzunterricht an den Schulen aus – mit Ausnahmen auf den Ostfriesischen Inseln. So bietet die Inselschule Langeoog regulären Unterricht für ihre rund 100 Schülerinnen und Schüler von der 1. bis zur 10. Klasse an, wie eine Mitarbeiterin sagte. Den Eltern sei es freigestellt worden, ob sie ihre Kinder schicken. Die meisten seien gekommen, obwohl die Straßen teilweise glatt seien.

Die Inselschule Wangerooge bietet ebenfalls Präsenzunterricht an, allerdings nur im Sekundarbereich, wie eine Mitarbeiterin sagte. Der Unterricht an der Grundschule falle witterungsbedingt aus, eine Notbetreuung werde angeboten.

Auf Spiekeroog sind noch Ferien

Auf Norderney lassen dagegen Eis und Schnee keinen Präsenzunterricht zu. Dies betrifft sowohl die Grund- als auch die Kooperative Gesamtschule (KGS). „Wir haben Schneemassen ohne Ende“, sagte eine Mitarbeiterin der KGS. „Teilweise ist es spiegelglatt.“ Bereits am Donnerstag und Freitag hätten die mehr als 230 Schülerinnen und Schüler digitalen Distanzunterricht erhalten, weil es so viel geschneit habe. Sie gehe aber davon aus, dass morgen wieder normaler Unterricht angeboten werden könne.

Für die Kinder und Jugendlichen auf Spiekeroog macht das Wetter keinen Unterschied: Sie haben noch bis zum 16. Januar Ferien. Deshalb sei ein Ausfall des Präsenzunterrichts nicht notwendig, teilte eine Mitarbeiterin der Gemeinde Spiekeroog mit.