Potsdam - Ein Kabelbrand in Potsdam hat unter anderem zu Internetausfällen eines Telekommunikationsanbieters in der Region geführt. Die Polizei gehe stark von Brandstiftung an einer Brücke in der Nähe des Hauptbahnhofes aus, teilte eine Sprecherin mit. Neben der Feuerwehr waren auch Beamte der Bundespolizei im Einsatz. Das Landeskriminalamt ermittelt. Eine Verbindung zu Anschlägen auf Bahninfrastruktur könne derzeit nicht bestätigt werden, werde aber geprüft. Der Bahnverkehr war zunächst nicht beeinträchtigt.