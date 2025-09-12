Colbitz/Halle - In Colbitz bei Magdeburg sind erste Exemplare der invasiven Asiatischen Hornisse nachgewiesen worden. Das Landesamt für Umweltschutz in Halle bestätigte jetzt die Sichtung eines Anwohners in dem Dorf im Landkreis Börde. Die Behörde hatte die Sachsen-Anhalter im März 2024 aufgerufen, Entdeckungen der Art Vespa velutina und ihrer Nester über ein Online-Meldeportal mitzuteilen. Bisher gab es im Osten nur einen bestätigten Fundort in Berlin, wie das Landesamt mitteilte.

Die ursprünglich aus Südostasien stammende Asiatische Hornisse hat einen vollständig schwarzen Brustabschnitt, schwarze Beine und auffallend gelbe Füße. Sie kann den Angaben zufolge stechen, ist aber nicht gefährlicher für die Gesundheit als die heimische Art. Seit 2014 breitet sie sich in Deutschland aus, kam aber bisher vor allem in den südwestlichen Bundesländern vor.