Ein 17-Jähriger übersieht einen Bus, die Fahrerin reagiert blitzschnell – doch zehn Schulkinder werden verletzt. Wie geht es den Betroffenen?

Die 45-jährige Busfahrerin verhinderte durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit einem Radfahrer, jedoch nicht ohne Kollateralschäden. (Symbolbild)

Geestland/Bad Bederkesa - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Schulbus in Bad Bederkesa (Landkreis Cuxhaven) sind zehn Kinder leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 17-jähriger Fahrradfahrer eine Straße überqueren und übersah den Bus.

Die 45-jährige Busfahrerin verhinderte durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß. Dabei wurden jedoch nach derzeitigem Stand zehn Kinder im Alter zwischen 10 und 16 Jahren leicht verletzt, etwa durch Prellungen, Hämatome und eine Platzwunde. Drei von ihnen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Das Ziel der Busfahrt war die Oberschule in der Nähe der Unfallstelle. Lehrkräfte begleiteten die Schüler anschließend zu Fuß zur Schule.