Vom Schreibtisch bis zur Hightech-Anlage: Was beim Ausverkauf von Meyer Burger alles unter den Hammer kommt. Im Dezember enden die Auktionen.

Vom Hochregal über Schreibtische, Zimmerpflanzen bis hin zur kompletten Produktionslinie für mehrere Millionen Euro: Das Inventar des insolventen Solarmodulherstellers Meyer Burger kommt unter den Hammer.

Thalheim/Hohenstein-Ernstthal - Beim insolventen Solarmodulhersteller Meyer Burger läuft derzeit die Versteigerung des Inventars. Knapp 1.500 Einzelstücke von der Topfpflanze über Büromöbel und Werkzeuge bis hin zu Produktionsanlagen der Standorte Thalheim (Sachsen-Anhalt) und Freiberg (Sachsen) stehen nach Angaben des Auktionators zum Verkauf. Die Startpreise liegen laut Auktions-Katalog zwischen zehn Euro, etwa für eine Trittleiter, und 1,5 Millionen Euro für eine Solarzellen-Fertigungslinie.

Der Betrieb in den beiden Werken wurde zum 1. September eingestellt, weil kein Investor für das insolvente Unternehmen gefunden werden konnte. Der Großteil der rund 540 Beschäftigten wurde nach Angaben des Insolvenzverwalters freigestellt. Die deutschen Tochtergesellschaften des Schweizer Solarherstellers Meyer Burger hatten im Mai Insolvenz angemeldet.