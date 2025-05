In der Glashütte Freital werden Flaschen und Gläser für Saft, Wein und Co hergestellt. Doch das Unternehmen steckt in wirtschaftlicher Schieflage. Findet sich ein rettender Investor?

Freital - Für die insolvente Glashütte in Freital bei Dresden wird ein neuer Investor gesucht. Erste Interessenten aus verschiedenen Ländern hätten sich bereits gemeldet, informierte die mit der Sanierung beauftragte Kanzlei. Die Aussichten für eine erfolgreiche Neuaufstellung seien gut, betonte Rechtsanwalt Matthias Rönsch. Der Geschäftsbetrieb laufe seit Insolvenzantrag stabil weiter und das Unternehmen habe einen gesunden Kern. Den Angaben zufolge sind etwa 120 Menschen in der Glashütte beschäftigt. Sie stellen Flaschen und Gläser in verschiedenen Formen und Größen her.

Das Unternehmen war den Angaben nach wegen stark gestiegener Energie- und Rohstoffkosten in Schieflage geraten. Das Amtsgericht Dresden hat ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angeordnet.