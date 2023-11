Potsdam - Unbekannte Täter haben vor dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur eine Israel-Fahne gestohlen, die dort als Zeichen der Solidarität und der Verbundenheit mit den Opfern des Hamas-Terrorangriffs vom 7. Oktober gehisst wurde. Die Fahne wurde am vergangenen Wochenende entwendet, teilte das Ministerium am Dienstag mit. Die Polizei ist demnach informiert, eine Strafanzeige wurde gestellt. Auch sei eine neue Israel-Fahne bestellt worden und werde in Kürze gehisst. Laut Ministerium wurde die gestohlene Flagge am 13. Oktober gehisst.