Fergitz - Ranger aus Israel sind angesichts des World Ranger Days in der Uckermark zu Besuch. Sie tauschen sich seit Sonntag mit den Fachleuten der Naturschutzwacht Brandenburg aus und sind in Schutzgebieten unterwegs, wie es hieß. Am Vormittag besuchten die sechs Rangerinnen und Ranger der israelischen Naturschutzbehörde das Unesco-Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin.

Mit dabei war Brandenburgs Agrar- und Umweltministerin Hanka Mittelstädt (SPD). Sie sagte laut einer Mitteilung: „Wir sind angesichts der aktuellen Lage im Nahen Osten sehr froh, dass wir diesen Fachaustausch fortführen und unsere Kollegen aus Israel als Gäste begrüßen können. Derzeit ist auch die Situation in den Naturschutzgebieten in Israel äußerst schwierig. Sie können teilweise von den Rangern nicht betreten werden.“ Den Austausch der Naturwacht Brandenburg mit Israel gibt es seit 2017.

World Ranger Day am 31. Juli

Der internationale World Ranger Day, der immer am 31. Juli begangen wird, würdigt die Arbeit der Naturschutzexperten und die unterschiedlichen Voraussetzungen, unter denen sie sich auf allen Kontinenten für den Artenschutz einsetzen. Zudem wird der Ranger gedacht, die während ihres Dienstes verletzt oder getötet wurden. Laut der International Ranger Federation kamen 2024 weltweit 174 Ranger im Dienst ums Leben.

Bei der Naturwacht Brandenburg sind 90 Rangerinnen und Ranger im Einsatz. Sie betreuen die Schutzgebiete, erfassen gefährdete Pflanzen- und Tierarten und bieten Führungen an.