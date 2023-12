Bad Fallingbostel - In Hochwassergebieten des Heidekreises in Niedersachsen ist die Jagd derzeit verboten. Das Ausüben der Jagd sei dort unzulässig, teilte der Landkreis am Samstag mit. Die sogenannte Notzeit sei auf die Dauer der Hochwassersituation begrenzt und werde kurzfristig wieder aufgehoben. Der Landkreis appellierte an die Bevölkerung, die Hochwassergebiete sowie die Rückzugsgebiete des Wildes zu meiden. Eine Notzeit wird laut Landkreis etwa dann ausgerufen, wenn das Wild durch besondere Wetterlagen über einen längeren Zeitraum keine natürliche Nahrung finden kann. Das Wild werde in dieser Zeit vor dem Abschuss geschützt und gefüttert.