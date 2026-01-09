Zum Schutz der Wildtiere bei den eisigen Temperaturen sollen Jäger in Leer auf die Jagd verzichten. Auch Hundebesitzer sollen im Wald aufpassen.

Leer - Jäger im Landkreis Leer sind dazu aufgerufen, die Jagd aufgrund der Wetterlage vorläufig einzustellen. Bei den derzeit herrschenden Temperaturen und wegen des Schnees dürfe das Wild laut Kreisjägermeister nicht beunruhigt werden, teilte der Landkreis mit. Wenn die Tiere etwa durch Schüsse gestört werden, verlieren sie viel Energie, die momentan überlebenswichtig sei. Auch Hundehalter sollen demnach aufpassen, dass ihre Tiere keine Wildtiere oder Gänse erschrecken.

Im Landkreis Aurich wurde bereits gestern eine sogenannte Notzeit ausgerufen. Während dieser Maßnahme nach dem niedersächsischen Jagdgesetz ist die Jagd strikt verboten. Außerdem ist es demnach erlaubt, Wildtiere in Not mit artgerechtem Futter zu versorgen, was sonst verboten ist.