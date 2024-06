Schönwalde-Glien - Rund 125 Jagdhornbläser haben sich am Samstag bei den Jägertagen in Paaren-Glien (Landkreis Havelland) in einem Wettbewerb gemessen. Zudem wurde bei der Veranstaltung die größte jemals in Brandenburg bewertete Rothirsch-Trophäe ausgezeichnet, wie ein Sprecher des Jagdverbandes in Brandenburg am Samstag mitteilte. Bei der Trophäe wurden unter anderem Gewicht, Umfang und Länge gemessen. Auf den Brandenburger Jägertagen präsentieren sich von Samstag bis Sonntag verschiedene Aussteller aus den Bereichen Jagd und Natur.