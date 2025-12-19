Eine bundesweite technische Umstellung sorgt in Berliner Praxen zu Jahresbeginn für längere Wartezeiten und Einschränkungen bei digitalen Anwendungen.

Aufgrund einer bundesweit verpflichtenden technischen Umstellung zum neuen Jahr kann es laut KV Berlin in Praxen zu längeren Wartezeiten kommen. (Archivbild)

Berlin - Menschen in Berlin müssen zu Jahresbeginn mit längeren Wartezeiten und organisatorischen Verzögerungen in Arztpraxen rechnen. Laut Kassenärztlicher Vereinigung Berlin (KV Berlin) kann es bei digitalen Anwendungen außerdem zu Einschränkungen kommen. Dazu zählen der KV zufolge elektronische Arztbriefe und Krankschreibungen, der Zugriff auf die elektronische Patientenakte oder das Einlesen der elektronischen Gesundheitskarte.

Warum kommt es zu Einschränkungen?

Die KV Berlin begründet dies mit technischen Anpassungen in der bundesweiten Telematikinfrastruktur und einer bundesweit verpflichtenden technischen Umstellung zum 1. Januar. „Vorgänge, die normalerweise digital und schnell vorzunehmen sind, müssen analog ausgeführt werden oder zu einem späteren Zeitpunkt erst nachgereicht werden“, erklärte KV Berlin-Pressesprecherin Kathrin Weiß. Dies könne zu mehr organisatorischem Aufwand und mehr Wartezeit bei den Arztpraxen führen.

Nach Angaben der KV Berlin sind die Praxen und IT-Dienstleister sowie Hersteller für den zeitgerechten Austausch der alten Geräte zuständig. Verzögerungen kommen der KV Berlin zufolge unter anderem durch Lieferengpässe bei einigen Anbietern zustande.

Welche technische Umstellung wird vorgenommen?

Bei der technischen Umstellung wird das Verschlüsselungsverfahren erneuert. Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung ist das neue ECC-Verfahren leistungsfähiger und sicherer als das ältere RSA-Verschlüsselungsverfahren.

Das Verschlüsselungsverfahren spielt eine wichtige Rolle bei der Telematikinfrastruktur (TI). Die TI vernetzt Ärztinnen und Ärzte, sodass medizinische Dokumente schnell und sicher zu den behandelnden Ärzten gelangen.