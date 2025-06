Nach fünf Jahren wird der Vertrag von Jannis Nikolaou in Braunschweig nicht verlängert. Die Eintracht verzichtet freiwillig auf einen „wichtigen Bestandteil der Mannschaft“.

Braunschweig - Jannis Nikolaou und Eintracht Braunschweig gehen getrennte Wege. Nach fünf Jahren wird der zum Monatsende auslaufende Vertrag mit dem 31-Jährigen nicht verlängert. Nikolaou war 2020 von Dynamo Dresden zum Zweitligisten gewechselt und absolvierte in Braunschweig 145 Pflichtspiele, 37 davon als Kapitän. Der defensive Mittelfeldspieler war seit seinem Wechsel „ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft - auf dem Platz wie auch in der Kabine“, hieß es in einer Mitteilung des Vereins. Wo der Deutsch-Grieche künftig spielen wird, ist nicht bekannt.