Hanami: So heißt das traditionelle Fest in Japan, bei dem die Schönheit der Kirschblüten gefeiert wird. Die Blütenpracht lockt auch in Deutschland viele Hobbyfotografen an.

Die Kirschblüte auf dem ehemaligen Mauerstreifen an der Norwegerstraße unweit der Bornholmer Straße in Berlin Prenzlauer Berg.

Magdeburg/Halle (Saale). - Die japanische Kirschblüte, bekannt als Sakura, ist ein Symbol für Schönheit, Vergänglichkeit und den Beginn des Frühlings. Zarte Blütenblätter verwandeln Japan jedes Jahr in ein rosafarbenes Paradies und ziehen Besucher aus aller Welt an. Auch in Deutschland erfreut sich das Fest anlässlich der Kirschblüte (Hanami) zunehmend großer Beliebtheit.

Wann blüht die japanische Kirsche?

Die Blütezeit der Sakura variiert je nach Region und Wetterbedingungen. Generell beginnt die Kirschblüte im Süden Japans, in Okinawa, bereits Ende Januar oder Anfang Februar. Von dort aus breitet sich die Blütenfront langsam nach Norden aus.

In Deutschland fällt die Blütezeit zumeist auf Mitte April und dauert zehn bis vierzehn Tage an. Je wärmer es ist, desto schneller ist die Blüte zu Ende. Spätestens Anfang Mai ist der Blütentraum in der Regel vorbei und die Blüten fallen zu Boden.

Es ist wichtig zu beachten, dass die genaue Blütezeit von Jahr zu Jahr variieren kann. Meteorologische Institute in Japan veröffentlichen jedes Jahr detaillierte Prognosen, um die beste Zeit für die Kirschblütenbeobachtung (Hanami) vorherzusagen.

Wann ist das Kirschblütenfest in Japan 2025?

Das Kirschblütenfest Hanami ist ein traditionelles japanisches Fest, bei dem die Schönheit der Kirschblüten gefeiert wird.

Da die Blütezeit je nach Region unterschiedlich ist, gibt es kein einheitliches Datum für das Fest.

Die Menschen in Japan feiern Hanami, wenn die Kirschblüten in ihrer jeweiligen Region ihren Höhepunkt erreichen.

Wird Hanami auch in Deutschland gefeiert?

Farbenfroh zeigen sich die Kirschblüten auch in Deutschland. Richtig gefeiert wird das Fest in zwei Städten in Deutschland: in Hamburg und in Berlin.

In Berlin findet das Kirschblütenfest am 5. und 6. April in den Gärten der Welt in Berlin-Marzahn statt.

Entlang des sogenannten Mauerwegs zwischen Berlin Lichterfelde-Süd und Teltow stehen zudem zirka 1.000 Bäume der TV-Asahi-Kirschblütenallee. Sie verwandeln in ihrer Blütezeit den beliebten Rad- und Wanderweg in einen Traum aus Rosa.

Die Bäume wurden 1990 anlässlich des Mauerfalls von einem japanischen TV-Sender gespendet.

In der Hansestadt Hamburg wird das japanische Kirschblütenfest am 23. Mai mit einem Feuerwerk über der Außenalter gefeiert. Zudem wird am 24. Mai die Kirschblütenkönigin gewählt und am 25. Mai findet das Japan-Festival statt.

Die Kirschblüte Sachsen-Anhalt bestaunen

Unabhängig vom Kirschblütenfest kann man an vielen Ort in Deutschland die Kirschblüte bestaunen - so auch in Sachsen-Anhalt.

So ist beispielsweise der Holzweg im Stadtteil Nordwest von Magdeburg bekannt für seine Allee japanischer Zierkirschen. Jedes Frühjahr verwandelt sich der Holzweg in ein rosafarbenes Blütenmeer und zieht zahlreiche Besucher an.

Am 19. April 2025 findet im Elbauenpark Magdeburg das traditionelle Hanamitreffen statt.

In Halle kann man die Schönheit der japanischen Zierkirschen beispielsweise in der Parkstraße, Dessauer Straße, Paul-Suhr-Straße, Robert-Franz-Ring und der Großen Wallstraße bestaunen.

Unabhängig von der japanischen Kirschblüte gibt auch die Blüte einheimischer Kirsch- und Obstbäume ein wunderbares Fotomotiv ab.