Sachsen-Anhalts Hochschulen ziehen vor allem Studierende aus den Nachbarländern an. Durch das G8-Ende in Niedersachsen könnte das beim nächsten Erstsemesterjahrgang anders aussehen.

Magdeburg - Ein Drittel der Studierenden in Sachsen-Anhalt sind auch im Land zur Schule gegangen. Von insgesamt 55.169 Studierenden im Wintersemester 2024/2025 hatten 18.660 Studierende eine Hochschulzugangsberechtigung aus Sachsen-Anhalt, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Auch etwa ein Drittel der 8.739 Studienanfänger hat ihre Hochschulreife im Land erreicht.

Unter den restlichen Bundesländern sind die Nachbarn Sachsen mit 5.795 Studierenden und 748 Erstsemestern sowie Niedersachsen mit 4.173 und 457 Erstsemestern am stärksten vertreten. Hier rechnet das Statistische Landesamt für das kommende Studienjahr mit Auswirkungen des G8-Endes in Niedersachsen. Dort entfällt durch die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium 2026 ein Abiturjahrgang. Die seit 2021 in etwa konstante Anzahl der Studienanfänger aus dem Nachbarland wird dadurch voraussichtlich deutlich abnehmen.

Am schwächsten ist das Saarland an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt vertreten: Nur drei Erstsemester machten ihren Abschluss dort, insgesamt sind es 88 Studierende.