Jena - Die Stadtverwaltung Jena hat davor gewarnt, dass es am Montag zu Einschränkungen auf den Straßen und im öffentlichen Nahverkehr kommen kann. Im Zusammenhang mit der bundesweiten Protestaktion der Landwirte würden vermehrt Hinweise und Nachrichten in den sozialen Medien geteilt, die dazu aufriefen, die Verkehrswege vom Umland in die Stadt, aber auch in der Stadt selbst zum Erliegen zu bringen, teilte die Verwaltung am Sonntag mit. Allerdings lägen der Versammlungsbehörde keine konkreten Demonstrationsanmeldungen vor.

Die Stadt bat, sich auf Einschränkungen einzustellen. An mögliche Demonstranten appellierte die Verwaltung, die Rettungswege zum und vom Universitätsklinikum freizuhalten. Rettungsdiensten und der Feuerwehr sollte ein Durchkommen gewährleistet werden, um Menschen nicht zu gefährden.

Der Thüringer Bauernverband hat am Montag zum Protest gegen den Abbau von Agrarsubventionen aufgerufen. Zu einer Kundgebung in Erfurt werden Hunderte Teilnehmer samt Traktoren aus ganz Thüringen erwartet. Auch andernorts wurden Demonstrationen angekündigt - nicht immer von Bauern. Es wird mit erheblichen Einschränkungen im Verkehr gerechnet.