Der Aufsteiger verliert das fünfte Spiel in Serie und rutscht immer mehr in den Tabellenkeller. Gegen Bonn können die Thüringer nur anfangs mithalten.

Jena - Die Basketballer von Science City Jena schweben trotz eines guten Saisonstarts plötzlich in akuter Abstiegsgefahr. Der Aufsteiger kassierte vor heimischer Kulisse beim 80:92 (29:44) gegen Telekom Baskets Bonn seine fünfte Saisonniederlage hintereinander. Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten Zachary Cooks (20), Jeff Garrett (18), Tylan Birts, Joel Aminu und Patrick Heckmann (je 12). Für die Schützlinge von Trainer Björn Harmsen erzielten Joe Wieskamp (22), Lorenz Bank (17), Keith Braxton Jr. (13) und Naz Bohannon (10) die meisten Punkte.

Die Gastgeber gaben die Partie im zweiten Viertel durch eine schwache Leistung in der Offensive aus der Hand. Die Thüringer lagen beim 25:24 (14.) zum letzten Mal in dieser Begegnung in Führung. Mit einem 12:0-Lauf auf 25:36 (17.) drehten die Bonner die Partie. Von diesem Rückschlag erholten sich die Jenaer nicht und liefen stets vergeblich diesem Rückstand hinterher. Aus der Lufthoheit unter den Brettern (52:37 Rebounds) konnte der Aufsteiger kein Kapital schlagen. Die Gastgeber leisteten sich 20 Ballverluste, die Bonner nur neun.