Unbekannte legen zwischen Hamburg und Bremen Steine auf die Bahngleise. Die Strecke muss gesperrt werden, die Polizei ist im Einsatz. Die Folgen treffen Hunderte Reisende.

Tostedt - Weil Unbekannte Steine auf die Gleise gelegt hatten, ist die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Bremen am Abend für fast eineinhalb Stunden gesperrt worden. Nachdem Beamte die Strecke auf weitere Steine überprüft hatten, wurde sie gegen 20.10 Uhr wieder freigegeben, wie ein Sprecher der Bundespolizei Bremen sagte. Zuvor hatten „Hamburger Abendblatt“ und „Hamburger Morgenpost“ berichtet.

Die Steine waren in Tostedt (Landkreis Hamburg) entdeckt worden. Es waren sowohl Fern- als auch Regionalzüge zwischen Hamburg und Bremen von der Sperrung betroffen. Nach Angaben eines Bahnsprechers wurde der Fernverkehr umgeleitet, es sei dadurch zu „geringfügigen“ Verspätungen gekommen. Im Regionalverkehr sei es vereinzelt zu (Teil-)Ausfällen gekommen.

Den Berichten zufolge strandeten Hunderte Reisende in Tostedt und an anderen Bahnhöfen. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Über die Hintergründe oder das Motiv der unbekannten Täter war nichts bekannt.