Dresden - Der ehemalige Eishockey-Profi Jens Baxmann wird neuer Sportdirektor bei DEL-Aufsteiger Dresdner Eislöwen. Wie der Verein mitteilte, wechselt der 40-Jährige sofort vom Eishockey-Zweitligisten Lausitzer Füchse an die Elbe und unterschreibt einen Dreijahresvertrag.

Baxmann tritt damit die Nachfolge von Matthias Roos an, der im November im Zuge der Trennung von Trainer Niklas Sundblad von seinen Aufgaben als sportlicher Leiter des Tabellenletzten entbunden wurde.

Baxmann bestritt als Verteidiger zwischen 2003 und 2022 unter anderem 939 Spiele für die Eisbären Berlin und Iserlohn Roosters in der Deutschen Eishockey Liga und kam 39 Mal für die deutsche Nationalmannschaft zum Einsatz. Mit den Berlinern feierte er bis 2019 sieben deutsche Meistertitel.

Dresden ist Tabellenletzter

Zur Saison 2021/22 wechselte Baxmann aus der DEL zu den Lausitzer Füchsen in die DEL2. Eine schwere Augenverletzung zwang ihn jedoch im Januar 2022 zur vorzeitigen Beendigung seiner aktiven Karriere. Anschließend übernahm er bei den Lausitzern zunächst die Position des Sportlichen Beraters, ehe er nach einem berufsbegleitenden Fernstudium im Bereich Sportmanagement und Sportlicher Leiter in Weißwasser wurde. Beim Zweitligisten wurde der Vertrag nun im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst.

„In Dresden stehen wir vor einer herausfordernden Aufgabe, bei der wir in den kommenden Wochen klar zwei sportliche Planungsszenarien abbilden müssen. Was es bedeutet, alles für den Ligaverbleib in die Waagschale zu werfen, habe ich als Spieler selbst in Iserlohn erlebt“, sagte Baxmann. Aktuell hat der Aufsteiger aus Dresden nach 36 Spielen 13 Punkte Rückstand auf den Vorletzten Frankfurt.