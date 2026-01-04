Ob Schnapszahl, Valentinstag oder der eigene Jahrestag: Eine Umfrage bei den Berliner Bezirken zeigt, welche Hochzeitsdaten in diesem Jahr bei Paaren gefragt sind.

Für manche Paare ist ein das Heiraten an einem bestimmten Datum wichtig. (Symbolbild)

Berlin - Originell und nicht so leicht zu vergessen: Daten mit einer 2 und einer 6 sind als Hochzeitstermine bei Paaren in Berlin in diesem Jahr besonders gefragt. Bei einigen Standesämtern gibt es für bestimmte Daten mit diesen Konstellationen bereits erhöhte Nachfragen, wie eine dpa-Umfrage bei den zwölf Berliner Bezirksämtern ergab.

„Schnapszahlen und besondere Tage wie Valentinstag wurden schon immer besonders nachgefragt“, hieß es von einer Sprecherin des Bezirksamts Treptow-Köpenick. Dort sind demnach die Termine für den 14.02.2026 und den 06.06.2026 bereits ausgebucht. Der 26.06.2026 sei noch nicht vergeben, da Termine erst sechs Monate im Voraus reserviert werden können.

An sehr gefragten Tagen werden etwa in Steglitz-Zehlendorf bereits mehrere Termine eingeplant. So findet am 26. Juni eine „lange Nacht der Eheschließungen“ statt, wie ein Sprecher des dortigen Bezirksamts mitteilte. Dadurch könnten an diesem Datum 24 Paare mehr heiraten.

Welche anderen Termine sind gefragt?

Auch in Charlottenburg-Wilmersdorf wird für diesen Tag eine höhere Nachfrage erwartet. Der „Hype nach Schnapszahldaten“, wie er in den 1990er Jahren bis etwa 2012 zu verzeichnen war, lasse jedoch nach. „Viele Paare nutzen inzwischen verstärkt Daten mit persönlichem Bezug“, hieß es von einem Sprecher – etwa Kennenlern- oder Verlobungstage, aber auch Geburtstage von nahen Angehörigen.

Außerdem seien Brückentage und Wochenenden mit Feiertagen wie zu Himmelfahrt, Ostern und Pfingsten beliebt. Abgesehen von besonderen Konstellationen sind generell vor allem die Frühlings- und Sommermonate nach Angaben der Bezirksämter sehr gefragt.