Leon Jensen spielte in der Jugend in Berlin.

Berlin - Hertha BSC hat Mittelfeldspieler Leon Jensen vom Karlsruher SC verpflichtet. Der 27-Jährige wechselt im Sommer zum Berliner Zweitligisten und unterschrieb einen Vertrag bis 2027, wie der Club mitteilte. Jensen spielte in der Jugend bereits für Hertha. „Schon als Jugendlicher wollte ich unbedingt einmal für Hertha BSC im Olympiastadion auflaufen. Dieser Traum wird nun bald wahr. Ich kann es kaum erwarten“, sagte er in der Mitteilung.

Über den Wechsel war schon länger spekuliert worden. Der 27-Jährige ist ablösefrei. Beim KSC kam der zentrale Mittelfeldmann in dieser Spielzeit in 31 Pflichtspielen zum Einsatz, meist von Beginn an.