Reiner „Calli“ Calmund ist Geschichte, Joachim Llambi die Zukunft: Die Jury von „Grill den Henssler“ wird umgebaut. Neben dem bissigen Tanz-Juror bringt ein Sternekoch kulinarische Expertise ein.

Köln - Nach den Abgängen von Ex-Fußball-Manager Reiner Calmund und Fernsehkoch Christian Rach hat die Koch-Show „Grill den Henssler“ neue Juroren gefunden - einer davon ist Joachim Llambi. Der für seine scharfen Urteile bekannte Tanz-Juror aus der RTL-Sendung „Let's Dance“ steigt bei der Vox-Sendung als feste Größe ein, wie der Sender mitteilte. Ebenfalls Teil der neu formierten Jury werden Sternekoch Alexander Herrmann und Moderatorin Jana Ina Zarrella. Die neuen Folgen werden vom 1. März an immer sonntags (20.15 Uhr) ausgestrahlt (vorab abrufbar auf RTL+).

In der Show tritt Profikoch Steffen Henssler gegen drei Prominente an. Für die Kontrahenten gilt es, innerhalb einer bestimmten Zeit ein Drei-Gänge-Menü zu kochen, das dann von der dreiköpfigen Jury verkostet und bewertet wird.

„Calli“ ging

Zuletzt hatte es mehrere personelle Abgänge in dem Format gegeben. 2024 gab es einen Schreckmoment, als Juror Reiner Calmund bei Dreharbeiten Herz- und Kreislaufproblemen bekam. Es ging ihm danach rasch wieder besser - dennoch verkündete „Calli“ im März 2025, er werde nach 18 Jahren seinen Platz bei „Grill den Henssler“ räumen. Im Oktober 2025 verkündete auch sein langjähriger Jury-Kollege Christian Rach („Rach, der Restauranttester“) seinen Abschied von der Show.

Übrig von der alten Jury blieb Moderatorin und Model Jana Ina Zarrella. Sie wird nun vom gebürtigen Duisburger Llambi und dem Kulmbacher Herrmann ergänzt. Die beiden Männer kennen die Show bereits - in der Vergangenheit wirkten sie schon als Gast-Juroren mit.