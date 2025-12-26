Job-Dating im Riesenrad, Beratung in der Heimat: Cottbus, Guben und Elbe-Elster werben zwischen den Feiertagen um Rückkehrer.

Auf dem Riesenrad beim Cottbuser Weihnachtsmarkt wird nach den Feiertagen am Samstag Job-Dating angeboten. (Archivbild)

Cottbus/Guben - Nur kurz zum Weihnachtsbesuch in der Heimat? Mehrere Städte in Südbrandenburg werben zwischen den Jahren um Menschen, die zurückkehren und in der Region bleiben wollen.

Menschen, die in Deutschland verstreut leben, aber über die Feiertage ihre Familien in der Heimat besuchen, können sich über Jobs und Wohnen in Cottbus, Guben und im Kreis Elbe-Elster informieren, wie es in einer Mitteilung hieß.

Den Auftakt macht am Samstag (27. Dezember) Cottbus mit einem „Weihnachtsmarkt der 1.000 Jobs“. Von 13 bis 17 Uhr präsentieren sich auf dem Altmarkt Arbeitgeber und Netzwerke. Ein besonderes Angebot: Bei einem Job-Dating im Riesenrad können sich Unternehmen und potenzielle Mitarbeiter in einer Gondel kennenlernen.

Auch in Herzberg bietet die Initiative „Comeback Elbe-Elster“ am Samstag Beratung für Menschen an, die sich überlegen, in den Landkreis zu ziehen oder zurückzukommen. Am Sonntag (29.) folgt dann der Rückkehrertag in Guben (Spree-Neiße-Kreis).

Regionale Initiativen des Netzwerkes „Ankommen“ in Brandenburg unterstützen Menschen, die aufs Land ziehen oder zurückkehren wollen, bei der Suche nach Wohnungen, Jobs und der Kinderbetreuung. Die Lausitz steckt durch den vereinbarten Ausstieg aus der Braunkohle im Wandel und sucht Arbeits- und Fachkräfte. Einige Städte bieten auch Probe-Wohnen an.