Neujahr mit Joko und Klaas: Erst ein Live-Countdown, dann eine neue Variante von „Dinner for One“ und am Neujahrstag eine Gala. Was hinter dem TV-Programm steckt.

München - Ins Jahr 2026 mit Joko und Klaas hineinfeiern? Das geht bei ProSieben und auf der Streamingplattform Joyn. Um 23.45 Uhr startet dort am 31. Dezember „Silvester mit Joko & Klaas - Der Countdown“. Das Versprechen: dass die beiden Entertainer das neue Jahr „mit einem großen Knall“ begrüßen, „Boooom!“.

Die 15 Minuten Sendezeit für die Silvestereinlage haben sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf nach Angaben des Münchner Senders erspielt - in der Show „Joko & Klaas gegen ProSieben“ aus den Bavaria Studios in Grünwald.

Kultfilm in neuer Form

Überhaupt setzt ProSieben rund um den letzten Tag des Jahres auf die beiden prominenten Entertainer. So startet am 31. Dezember um 18.05 Uhr „Silvester für Eins“, wo sie der Mitteilung zufolge eine „etwas andere Version eines rund 60 Jahre alten Klassikers des jährlichen Silvesterprogramms“ präsentieren. Gemeint ist natürlich der Kultfilm „Dinner for One“, unter anderem in der ARD Mediathek zu sehen. Am 1. Januar um 20.15 Uhr laden Joko und Klaas dann zur Neujahrsgala.