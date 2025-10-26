Der Designer Wolfgang Joop zeigt in einer Ausstellung in Potsdam bis zum 18. November eine große Bandbreite seines künstlerischen Werks. (Archivbild)

Potsdam - Das Team um Designer Wolfgang Joop hat sich vom Interesse an der Ausstellung zum Lebenswerk des 80-Jährigen in Potsdam begeistert gezeigt. Die Schau habe einen überwältigenden Zuspruch erfahren, teilte der Kunstraum Potsdam per Instagram zur Halbzeit der Ausstellung mit. Der Lebenspartner von Wolfgang Joop, Edwin Lemberg, sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Wir könnten nicht glücklicher sein“. Viele Gäste fühlten sich von der Ausstellung sehr berührt und kämen deshalb mehrfach. Es bildeten sich lange Schlangen vor der Galerie.

Die Ausstellung, die Lemberg und ein Team konzipiert haben, ist noch bis zum 18. November im Kunstraum Potsdam zu sehen. An dem Tag wird Joop 81 Jahre alt. Der Designer zeigt in Potsdam erstmals die ganze Bandbreite seines künstlerischen Schaffens - neben Mode, auch Zeichnungen, Gemälde und Skulpturen.