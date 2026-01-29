Drei Jugendliche machen in einem Einkaufszentrum Lärm. Als eine Sicherheitsfrau sie aus dem Center schicken möchte, kommt es zum Angriff.

Erfurt - Drei junge Frauen haben in einem Einkaufszentrum eine Sicherheitsfrau angegriffen und leicht verletzt. Die Mitarbeiterin einer Sicherheitsfirma wollte die Jugendlichen im Alter von 15 und 18 Jahren am Mittwochabend aus dem Center schicken, weil sich diese zu laut verhielten, wie die Polizei mitteilte. Eine der Jugendlichen soll sie zunächst bedroht haben.

Als die Sicherheitsmitarbeiterin versuchte, die Verdächtige auf Abstand zu halten, griffen auch die beiden 15-Jährigen mit ein, wie es weiter hieß. Das Trio soll der Frau an den Haaren gezogen und sie zu Boden gedrückt haben. Die Jugendlichen flüchteten, konnten aber in der Nähe gefasst werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung.