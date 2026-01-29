Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Deutschland. Am Klinikum Chemnitz wurde nun ein neues Herzzentrum eröffnet, um Patienten künftig besser zu versorgen.

Chemnitz (dpa/sn)- Moderne Diagnostik, schnellere Terminvergaben, enge Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung: Herzpatienten sollen am Klinikum Chemnitz fortan besser medizinisch betreut werden. Dazu ist für rund 70 Millionen Euro ein neues kardiologisches Zentrum eingerichtet worden. Dort finden sich alle Leistungen, von einer Notfalleinheit - der sogenannten Chest Pain Unit - über sechs neue Herzkatheterlabore, MRT, eine Intensiv- und vier Normalstationen.

Köpping: „Behandlungsqualität auf Universitätsniveau“

Das Klinikum Chemnitz zählt neben den Universitätskliniken Dresden und Leipzig zu den Maximalversorgern in Sachsen. „Die Menschen zwischen Vogtland und Mittelsachsen profitieren fortan von einer Behandlungsqualität auf Universitätsniveau“, erklärte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) mit Blick auf das neue Herzzentrum. Das Land hat dafür rund 47,3 Millionen Euro beigesteuert.

„Mit dem neuen Kardiologischen Zentrum geben wir den Menschen in Südwestsachsen die Sicherheit, im Notfall schnell und auf höchstem medizinischem Niveau versorgt zu werden“, betonte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). „Kurze Wege, modernste Technik und ein starker Standort in Chemnitz schaffen Vertrauen – und retten Leben.“

Zunahme bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen erwartet

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind laut Statistischem Bundesamt die häufigste Todesursache bundesweit - noch vor Krebs. In mehr als 339.000 Todesfällen wurden diese als Todesursache festgestellt bei rund 1,01 Millionen Verstorbenen im Jahr 2024. Wegen der Alterung der Bevölkerung gehen Experten von einer Zunahme solcher Krankheitsfälle aus.

Das Klinikum Chemnitz ist ein kommunales Krankenhaus im Eigentum der Stadt. Dort werden nach eigenen Angaben jedes Jahr mehrere Tausend Herzpatienten und Herzpatientinnen stationär und ambulant versorgt. Insgesamt werden an dem Krankenhaus jährlich rund 61.700 Menschen voll- und teilstationär sowie etwa 75.000 Patienten ambulant behandelt.