Mit dem Auto der Eltern rammt ein 17-Jähriger in Oyten gleich zwölf parkende Wagen. Wie die Spritztour endete – und was den Jugendlichen jetzt erwartet.

Ein 17-Jähriger ignorierte, dass er keinen Führerschein besaß, und unternahm eine kleine Spritztour mit dem Auto seiner Eltern. Das wurde teuer. (Symbolbild)

Oyten - Ein 17-Jähriger ohne Führerschein hat in Oyten (Landkreis Verden) eine Serie von Verkehrsunfällen mit zwölf geparkten Autos verursacht. Der Jugendliche sei mit dem Auto seiner Eltern unterwegs gewesen und habe bereits beim Ausparken ein erstes Auto beschädigt, teilte die Polizei mit. Danach sei er eine Straße hinauf- und hinuntergefahren und habe elf weitere Fahrzeuge gerammt.

Mehrere Wagen seien danach nicht mehr fahrbereit gewesen. Auch die Fahrbahn sei durch Schäden am elterlichen Auto in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Gesamtschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Neben den 13 Autos ging die Spritztour auch für den 17-Jährigen nicht gut aus: Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.