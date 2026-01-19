Hinter einem Gebüsch versteckt machen sich mehrere Minderjährige an Leih-Scootern zu schaffen. Mit einer Sache hatten sie wohl nicht gerechnet.

Osnabrück - Für mehr Leistung bei ihren eigenen E-Scootern sollen Jugendliche in Osnabrück Leih-E-Scooter gestohlen haben. Ein Polizist, der eigentlich nicht im Dienst war, entdeckte die drei Minderjährigen am Sonntag auf einem Schulhof, wie die Polizei mitteilte. Versteckt hinter einem Gebüsch seien sie dort gerade dabei gewesen, Akkus und Motoren aus den Leihgeräten auszubauen.

Einer der Jugendlichen gestand dem Polizisten die Tat, wie es hieß. Eine Anleitung für das Tuning der eigenen E-Scooter hätten sie auf der Kurzvideoplattform Tiktok gesehen. Die zwei anderen Jugendlichen waren laut Polizei zunächst mit ihren eigenen E-Scootern geflohen, wurden später aber von alarmierten Polizisten gefasst. Gegen die drei Verdächtigen wird nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung ermittelt. Sie sind bereits strafmündig. Laut Polizei entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.