Im Norden Brandenburgs fährt ein Autofahrer auf der A24, als auf einmal etwas auf sein Auto kracht. Was ist passiert?

Herzsprung - Drei Jugendliche sollen in der Nacht zum Sonntag von einer Brücke aus Flaschen auf die Autobahn 24 im Landkreis Ostprignitz-Ruppin geworfen haben. In einem Fall sei ein Gegenstand bei Herzsprung auf ein Fahrzeug aufgeschlagen, berichtete ein Sprecher der Polizei. Die Polizei entdeckte drei Jugendliche als mögliche Täter, einen 14-Jährigen und zwei 17-Jährige. „Im Umfeld der Brücke lagen Flaschen am Fahrbahnrand, die offenbar geworfen wurden.“ Die Polizei ermittelt nun.