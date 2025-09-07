In Bremen spielt der talentierte Mittelfeldspieler Salifou zuletzt keine Rolle mehr. Der gebürtige Münchner wechselt ins Nachbarland Belgien.

Bremen - Der zuletzt bei Fußball-Bundesligist Werder Bremen ohne große Rolle ausgestattete Mittelfeldspieler Dikeni Salifou wechselt zum belgischen Erstligisten KV Mechelen. Das teilten beide Clubs am Sonntag mit. Der 22-Jährige, der in München geboren wurde und die Staatsbürgerschaft Togos besitzt, erhält dort laut Angaben seines neuen Vereins einen Dreijahresvertrag.

In Belgien ist die Transferphase noch nicht geschlossen. Salifou war 2022 von der Jugend des Bundesliga-Konkurrenten FC Augsburg in den Norden gewechselt. Danach war er an die Reserve des italienischen Traditionsclubs Juventus Turin und in der vergangenen Saison an den österreichischen Club Austria Klagenfurt verliehen. Salifou absolvierte einen Einsatz für die Werder-Profis.