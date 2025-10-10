Schwerer Tram-Unfall in Weißensee: Ein Jugendlicher wird an einer Fußgängerfurt unter einer Tram mitgeschleift und eingeklemmt. Was ist bislang bekannt?

Berlin - Ein 17-Jähriger auf einem E-Scooter ist in Berlin-Weißensee von einer Tram angefahren und verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Jugendliche am Morgen in der Berliner Allee Ecke Parkstraße an einer Fußgängerfurt die Gleise überqueren, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Der Jugendliche wurde von der Tram mitgeschleift und eingeklemmt. Er wurde in eine Klinik gebracht. Sein Zustand sei stabil. Es soll keine weiteren Verletzten geben. Zuvor hatte der rbb berichtet.