Halle - Ein Jugendlicher hat am Riebeckplatz in Halle für einen größeren Polizeieinsatz und Behinderungen im Straßenbahnverkehr gesorgt. Am frühen Sonntagmorgen sei er auf das Glasdach einer Haltestelle geklettert und habe von dort Einsatzkräfte mit Steinen beworfen, teilte die Polizei mit. Der 18-Jährige sei für Gespräche nicht zugänglich gewesen und habe mit seinen Steinwürfen drei Einsatzfahrzeuge von Rettungsdienst und Feuerwehr beschädigt.

Wegen der Gefahr, dass der Jugendliche in die Oberleitung der Straßenbahn gelangen könnte, wurde diese abgeschaltet, sodass es zu Behinderungen im Straßenverkehr gekommen sei. Nach etwa 90 Minuten wurde der junge Mann in medizinische Behandlung gebracht.