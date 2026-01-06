Ein 16-Jähriger soll in Dresden mehrere Straftaten begangen haben. Was die Ermittler ihm vorwerfen.

Dresden - Nach einer Reihe von Straftaten ist ein Jugendlicher in Dresden festgenommen worden. Dem 16-Jährigen werden schwere räuberische Erpressung, Raub und Körperverletzung vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Unter anderem soll er Heiligabend mit zwei Mittätern eine Person mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Wertsachen gefordert haben. Vier Tage später soll er mit Komplizen einem Mann ein Handy gestohlen haben. Bereits Ende November habe er zwei Menschen am Hauptbahnhof geschlagen. Der 16-Jährige sitze seit dem 30. Dezember in Untersuchungshaft.