Ein Jugendlicher und eine 14-Jährige geraten an einer Stadtbahnhaltestelle in einen gewalttätigen Streit. Ein Mann greift ein.

Ein Jugendlicher soll mit einem Messer auf einen Mann eingestochen haben. (Symbolbild)

Hannover - Ein Jugendlicher soll einen 32-Jährigen in Hannover mit mehreren Messerstichen schwer verletzt haben. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Der 17-Jährige war am Freitag auf dem Bahnsteig einer Stadtbahnhaltestelle zunächst mit einer 14-Jährigen in eine gewalttätige Auseinandersetzung geraten, wie die Polizei mitteilte. Der 32-Jährige, der mit einem Begleiter Zeuge des Streits wurde, habe den Jugendlichen deshalb angesprochen.

Daraufhin kam es laut Polizei zu einem verbalen Streit zwischen den beiden Männern und dem 17-Jährigen. Plötzlich habe der Jugendliche mit einem Messer zugestochen und den 32-Jährigen mit mehreren Stichen schwer verletzt, teilte die Polizei weiter mit. Sein Begleiter erlitt demnach keine Verletzungen.

Verletzter rettet sich in Stadtbahn

Der Verletzte rettete sich in eine Stadtbahn und wählte den Notruf. An der nächsten Haltestelle stieg er aus und wurde dort laut Polizei vom Rettungsdienst versorgt, er kam ins Krankenhaus.

Die Polizei nahm den Verdächtigen in der Nähe des Tatortes fest, der 17-Jährige habe dabei Widerstand geleistet. Die Beamten stellten demnach das Messer sicher, das der Jugendliche den Angaben zufolge weggeworfen hatte.