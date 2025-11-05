Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Menschen endet dramatisch. Ein Jugendlicher zückt eine Waffe, um die Sache zu beenden - mit tödlichen Folgen.

Wriezen - Ein 17-Jähriger soll seinen Vater in Wriezen (Landkreis Märkisch-Oderland) tödlich verletzt haben. Der Jugendliche hatte am Dienstag eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen diesem und einer 39-jährigen Frau beendet, wie die Polizei erklärte. Dazu soll er den 46-Jährigen ersten Erkenntnissen zufolge mit einem Messer verletzt haben. Dieser starb später im Krankenhaus. Der junge Mann wurde festgenommen. Es wird ermittelt.