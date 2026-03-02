Ein 19-Jähriger ist im Norden Brandenburgs mit seinem Auto unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abkommt. Der darauffolgende Aufprall ist heftig.

Grünheide - Ein 19-Jähriger ist im Landkreis Oder-Spree mit seinem Wagen schwer verunglückt. Der junge Fahrer war in der Gemeinde Grünheide bei Hangelsberg von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin prallte er in den frühen Morgenstunden gegen einen Baum und wurde aus seinem Fahrzeug geschleudert, wie es weiter hieß. Der Jugendliche kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Unfallursache ist derzeit noch unbekannt.