Junge Brandenburger demonstrieren für mehr Klimaschutz

Potsdam - Zwei Tage vor der Bundestagswahl haben in Brandenburg Tausende junge Menschen im Rahmen des globalen Klimastreiks für mehr Klimaschutz demonstriert. Im ganzen Land seien rund 6000 Teilnehmer in 21 Städten und Gemeinden bei Mahnwachen und Demonstrationen auf die Straßen gegangen, sagte der Sprecher von Fridays for Future Brandenburg, Filibert Heim, am Donnerstag. Die größte Demonstration sei mit rund 3000 Teilnehmern durch die Potsdamer Innenstadt gezogen. Die Polizei äußerte sich nicht zu Teilnehmerzahlen.

Die Demonstranten wollten mit ihren Aktionen vor der Bundestagswahl den Druck auf die Parteien erhöhen, konsequente Maßnahmen zur Begrenzung der Erderwärmung zu ergreifen. „Die Wahlentscheidung jeder einzelnen Person von uns ist ausschlaggebend für die Zukunft unseres Planeten“, betonte Heim.

Ernteausfälle, Dürreperioden Flutkatastrophen zeigten auch in Deutschland die Notwendigkeit auf, schnell und konsequent zu handeln, sagte Anna Ducksch, Sprecherin der Ortsgruppe Potsdam. „Es braucht einen Kohleausstieg deutlich vor 2038 - nämlich spätestens 2030.“