Beim Filmfestival „Sehsüchte“ in Potsdam feiern internationale Talente ihre Auszeichnungen.

Das Studierendenfilmfestival „Sehsüchte“ zeigt Beiträge unter anderem in der Filmuniversität Babelsberg. (Archivbild)

Potsdam - Beim internationalen Studierendenfilmfestival „Sehsüchte“ in Potsdam sind junge Filmemacher und ihre Werke ausgezeichnet worden. Den Preis für den besten Film gewann „Night of Passage“ von Reza Rasouli - die Geschichte dreht sich um drei Freunde aus Teheran, die kurz vor der österreichischen Grenze aus einem Schlepper-Lkw geworfen werden. Eine Auszeichnung für herausragende künstlerische Leistungen bekam der mexikanische Film „Casa Chica“ - eine Familiengeschichte aus der Perspektive von zwei Kindern.

Am Samstag wurden Preise im Wert von 36.000 Euro in 12 Sektionen vergeben. Das Filmfestival „Sehsüchte“ in Potsdam, das zum 54. Mal organisiert wurde, widmet sich internationalen Nachwuchs-Filmemachern. Die Organisation und Umsetzung des Festivals liegt bei Studentinnen und Studenten der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf.