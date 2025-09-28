Berlin - Eine junge Frau auf einem E-Scooter hat bei einem Verkehrsunfall in Wilmersdorf Kopfverletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, soll die 22-Jährige an einem Fußgängerüberweg bei Rot von links auf die Fahrbahn der Badenschen Straße gefahren sein. Eine 76 Jahre alte Autofahrerin, die auf der Badenschen Straße unterwegs gewesen und an der Kreuzung Bundesallee bei Grün gefahren sei, habe die junge Frau angefahren. Die Verletzte kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.