Berlin - Ein junger Mann ist in der Krummen Lanke in Zehlendorf ertrunken. Badegäste hätten die Feuerwehr am Nachmittag alarmiert, weil eine Person in der Nähe des Ufers untergegangen sei, teilte die Feuerwehr mit. Bei einer ersten Suche hätten die Badegäste den Betroffenen nicht gefunden. Feuerwehrtaucher entdeckten den Mann schließlich und holten ihn den Angaben zufolge aus dem Wasser. Ein Wiederbelebungsversuch durch einen Notarzt sei jedoch erfolglos geblieben. Nähere Angaben zur Identität des Mannes machte die Feuerwehr zunächst nicht. Bei der Aktion kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.