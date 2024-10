Bei einer riskanten Fahrerflucht in Neustadt an der Orla wird mehrfach ein Polizeiwagen gerammt (Foto Illustration)

Neustadt an der Orla - Ein Autofahrer hat sich in Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) einer Verkehrskontrolle entziehen wollen und bei der Flucht mehrmals ein Polizeiauto gerammt. Wie die Landespolizeiinspektion Saalfeld mitteilte, prallte das Fluchtauto in der Nacht zum Mittwoch schließlich gegen eine Hauswand und landete dann in einem Straßengraben. Die beiden Insassen flüchteten zu Fuß.

Bei der Suche nach ihnen setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein. Ein 20-Jähriger wurde recht schnell ermittelt, hieß es. Ein weiterer Tatverdächtiger (24) stellte sich später selbst. Wer von beiden das Auto fuhr, ist noch unklar. Der Streifenwagen und das Fluchtauto waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Alle Beteiligten blieben unverletzt.